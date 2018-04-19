هكذا ستصبح الخريطة الاقتصادية عند تصالح الجارتين الكوريتين

بعد موجة جفاف كبيرة ضربت البلاد، شكل عام 2015 عاماً مفصلياً في دفع عجلة الاقتصاد في كوريا الشمالية، وظهر ذلك جلياً في عاملين أساسيين:

1- زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 7%، إلى 4.8 مليون طن، لاسيما وأن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة.

2- قفزة في إنتاج الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، إذ إن هذه المنتجات العسكرية يتم احتسابها كجزء من الاستثمارات الحكومية وبالتالي تدعم نمو الناتج المحلي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف من الممكن أن تتغير الخارطة الاقتصادية إذا ما تمت المصالحة بين الجارتين الكوريتين؟

لا يصل حجم التجارة في كوريا الشمالية إلى 1% من حجم التجارة الجنوبية، رغم ارتفاعه بـ4.7% في 2016 إلى 6.5 مليار دولار.

وبما أن 93% من تجارة كوريا الشمالية في عام 2016 كانت مع الصين، لذا فإن أي تعاون تجاري مع جارتها الجنوبية وحلفائها سيوجد شركاء تجاريين جددا ما سيكون له وقع كبير على الاقتصاد.

وبلغة الأرقام، فإن إنتاج كوريا الشمالية للفحم والحديد الخام ارتفع بـ13% و7% على التوالي العام الماضي، وإنتاجها يفوق 10 أضعاف ما تنتجه كوريا الجنوبية ما يفتح آفاقا لتصدير هذا الإنتاج الكبير في حال التعاون مع كوريا الجنوبية وحلفائها.

مجمع صناعي.. "أيقونة التعاون"؟!

أوجه الحل السياسي بين الدولتين ستترجم إيجاباً على المشروع المشترك القائم في شمالي المنطقة غير العسكرية في المجمع الصناعي kaesong ، الذي يعتبر أيقونة التعاون بينهما بعدما شهد على مر السنوات عدة إغلاقات كلما زادت التوترات السياسية.

هذا المجمع يشغّل أكثر من 50 ألف عامل، ويضم أكثر من 120 شركة كورية جنوبية.

ويدرّ المجمّع على حكومة كوريا الشمالية نحو 100 مليون دولار بالعملة الصعبة سنويا والتي بدورها تدفع الرواتب بالعملة المحلية المنخفضة القيمة.

وفي آخر جولة من التوتر السياسي في فبراير 2016، قررت كوريا الجنوبية إغلاق العمل في المجمع بشكل مؤقت. إلا أن ردة الفعل الشمالية كانت أعنف بطرد الكوريين الجنوبيين الذي يبلغ عددهم نحو 300 عامل وتجميد جميع الأصول والمعدات الكورية الجنوبية.