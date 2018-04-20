البنك الدولي: خطة رفع رأس المال لا تستهدف خفض القروض للصين

قال رئيس #البنك_الدولي جيم يونج كيم إن خطة لزيادة قاعدة رأسمال البنك لا تنص تحديداً على #تخفيضات_في القروض_إلى_الصين أو أي دول أخرى، لكنه أضاف أن الإقراض إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل سيزيد بمرور الوقت.



وأبلغ كيم مؤتمرا صحفيا بشأن الخطة التي ستناقشها لجنة التنمية بالبنك الدولي يوم السبت "نحن بصدد زيادة قروضنا للدول المنخفضة الدخل... لكي أكون واضحا في هذا فإنه لا يوجد شيء في الاتفاق يستهدف أي دولة بعينها".



وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن زيادة رأس المال البالغة 13.5مليار دولار للذراع الرئيسية للبنك الدولي للإقراض الميسر سترفع القوة التصويتية للصين وحصة أسهمها في البنك وستجلب إصلاحات في الإقراض.



وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيام البنك الدولي بإقراض دول مرتفعة الدخل مثل #الصين، قائلة إن تلك الدول يجب رفعها إلى القروض غير الميسرة.

