صادرات مصر غير النفطية تقفز 7% لـ 2.2 مليار دولار

كشفت الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 7%، لتتجاوز 2.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وذكرت أن صادرات مصر غير البترولية زادت خلال شهر مارس الماضي بنحو 7%، لتسجل 2.22 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن الصادرات المصرية حققت زيادة بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2018.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء إسماعيل جابر، أن صادرات مصر غير البترولية خلال شهر مارس الماضي ارتفعت للدول العربية، لتسجل 869 مليون دولار، فيما وصلت صادرات البلاد لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي لنحو 634 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر للدول الإفريقية بدون الدول العربية نحو 116 مليون دولار. واستوردت الولايات المتحدة الأميركية بما قيمته 108 ملايين دولار من مصر، وحققت باقي دول العالم قيمة 496 مليون دولار.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية، بلغت قيمتها 360 مليون دولار، وتصدر البرتقال المصري قائمة تلك السلع، ثم البطاطس، والفراولة المجمدة والأجبان المعالجة بالحرارة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، قد أعلن أن إجمالي الصادرات المصرية ارتفع بنسبة تفوق 18.5% منذ بداية 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث سجلت خلال هذه الفترة نحو 21.1 مليار دولار مقابل نحو 17.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 بزيادة بلغت نحو 3.3 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر من الوقود إلى 3.7 مليار دولار، خلال هذه الفترة مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بنسبة زيادة تبلغ نحو 76%، كما زاد تصدير المواد الخام لتبلغ قيمة صادراتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار قيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام 2016.

ولفت الجهاز إلى أنه من السلع التى ساهمت أيضاً فى ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، السلع نصف المصنعة، والتى ارتفعت القيمة الإجمالية لصادراتها إلى 5.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 بنسبة زيادة تقر بنحو 12.76%.

كما ارتفعت قيمة صادرات السلع تامة الصنع لتسجل نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.62%.