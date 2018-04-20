هل تنجح مصر في رفع معدلات النمو لـ 6% خلال 2018؟

أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً أرقاماً وتوقعات متفائلة للاقتصاد، آخرها ما أعلنته وزارة التخطيط والتي أكدت أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 5.9% و 6% خلال العام المالي الجاري.

وذكرت الوزيرة المصرية، هالة السعيد، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يتوقعا معدلات النمو التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، ما اضطرهم إلى تعديل تقديراتهم المستقبلية مرة أخرى.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% للعام المالي الجاري، و5.5% للعام المالي المقبل.

وأوضحت "السعيد" أن معدل التضخم في يوليو الماضي وصل إلى 33%، ثم انخفض إلى 13% في إبريل الجاري وهو ما يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية.

وأشارت إلى أن آثار وتداعيات البرنامج الإصلاحي بدأت في الانحسار، بخاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو الفترة الحالية المدفوعة بالاستثمار والتجارة الداخلية، على العكس مما كان يحدث قبل ذلك، حيث كانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك.

وأكدت أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هي توفير فرص عمل للمواطنين، لافتة إلى التوسع خلال الوقت الحالي في الاستثمارات العامة، وهو ما ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل.

وكشف البيان المالي التمهيدي للموازنة، استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض معدلات التضخم إلى مستوى 10%.

وتوقعت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" ارتفاع نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2018/2019 إلى 5.5%.

وتوقعت المؤسسة في مذكرة بحثية حديثة، ارتفاع النمو إلى 5.3% في العام المالي الجاري. مشيرة إلى أن ضعف الجنيه سيدعم التنافسية الخارجية لمصر، بالإضافة إلى انتعاش السياحة، وإنتاج حقل ظهر العملاق، وكل ذلك يدعم الحساب الجاري.

ورجحت تراجع معدل التضخم إلى 8% خلال العام المالي المقبل، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن يسجل معدل التضخم نحو 11.5% خلال العام الجاري.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.1% في مارس الماضي مقابل 32.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.