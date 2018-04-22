الإمارات.. 90 ألف قطاع ملزم بسداد الضرائب قبل 29 أبريل

كشفت #الهيئة_الاتحادية_للضرائب في الإمارات أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحدٍ أقصى في الـ29 من شهر أبريل الجاري يقدر بحوالي 90 ألف مسجل لدى الهيئة، منهم أكثر من 85 ألف عمل مسجل انتهت فتراتهم الربع سنوية الأولى بنهاية شهر مارس الماضي إضافة إلى اللذين انتهت فتراتهم الشهرية بنهاية الشهر ذاته.

وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان أصدرته اليوم دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المسجلة #لضريبة_القيمة_المضافة للإسراع في تقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد ضمن المهلة القانونية المحددة.

ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل للضريبة للتأكد من موعد فترته الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae .

وأكد أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد بوقتٍ كافٍ فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته.

وأشاد البستاني بمستوى الالتزام من قبل قطاعات الأعمال المسجلة التي انتهت فتراتها الضريبية الشهرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مؤكداً أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات وتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المحدد كانت مرتفعة سواء من قبل الشركات أو المجموعات الضريبية وتعد من أعلى النسب عالمياً، خصوصاً وأن نظام ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في الإمارات للمرة الأولى اعتباراً من بداية العام الحالي.