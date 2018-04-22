ضخ مياه "توسعة الشعيبة" قبل الحج

انتهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في #السعودية من تركيب أكبر محطة تحلية في العالم، ضمن توسعة محطة الشعيبة 2 (MED)، وذلك بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة، إذ تصل #الطاقة الإنتاجية لها إلى 92 ألف متر مكعب يومياً، وفق أحدث طرق التحلية، بحسب صحيفة "عكاظ" #السعودية.

وتوقعت مصادر مطلعة البدء في تشغيل وضخ المياه المحلاة من محطة التوسعة قبل موسم الحج القادم، عطفاً على سرعة العمل في التركيب الذي تميز بالدقة، بعدما كان متوقعاً أن يتم الضخ بعد الحج، إلا أن تميز وسرعة التركيب ساهما في التبكير بالضخ قبل الموعد المحدد، لتستفيد منه المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وجدة.

يذكر أن محطة الشعيبة لتحلية المياه تنتظر وصول مشروعين ضخمين العامين القادمين 2019/2020، بما يساهم في زيادة إنتاج المياه المحلاة إلى المناطق والمحافظات.