وفاق وتناغم بين الأوروبي والمكسيك..فهل تبرم صفقات جديدة؟

أعلن #الاتحاد_الأوروبي والمكسيك ، في بيان مشترك، أمس السبت أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام اتفاقية جديدة #للتجارة_الحرة .



وناقش الاتحاد الأوروبي والمكسيك تحديثا لاتفاق تجارة أبرم قبل 21 عاماً يغطي إلى حد كبير السلع الصناعية.

وكان الجانبان يريدان إضافة منتجات المزارع والمزيد من الخدمات والاستثمارات والمشتريات الحكومية وإدراج بنود بشأن معايير العمل وحماية البيئة.



وقال المفوضان الأوروبيان سيسيليا مالمستروم وفيل هوجان ووزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو في بيان "بعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك".



ولم يكشف البيان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.