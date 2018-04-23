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أسعار المستهلكين بدول الخليج ترتفع 4.7% في فبراير

المصدر: الرياض - وام
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أظهرت بيانات للمركز الإحصائي الخليجي أن أسعار المستهلكين في دول #مجلس_التعاون_الخليجي شهدت ارتفاعاً في شهر فبراير 2018، مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق، وبلغت 4.7% باستثناء السكن.

وعزى المركز الإحصائي ارتفاع أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار مجموعة التبغ بنسبة 55.4% والنقل بنسبة 9.4% والمطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، والأغذية والمشروبات بـ5.2%، والثقافة والترفيه بنسبة 2.9%، والتعليم بنسبة 2.8%، و السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.5%، والصحة بنسبة 2.2%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.7%، و الاتصالات بنسبة 1.4%، في حين انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام، فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر فبراير 2018 بأعلى مساهمة بلغت 1.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.7%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بـ1.4 نقطة مئوية، وكل من مجموعة التبغ ومجموعة المطاعم والفنادق بـ0.5 نقطة مئوية لكل منهما، ومجموعات الأثاث والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة بـ0.2 نقطة مئوية لكل منهم.

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