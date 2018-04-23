ماكرون يدعو ترمب لإعفاء أوروبا من الرسوم على المعادن

دعا #الرئيس_الفرنسي_إيمانويل_ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترمب إلى إعفاء أوروبا بصورة نهائية من #الرسوم_الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مشدداً على العلاقات الجيدة بين الطرفين.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز يوم أمس الأحد عشية بدئه زيارة دولة لواشنطن "آمل أن يقرر ترمب إعفاء الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "نحن لا ندخل في حرب تجارية مع حلفائنا"، وهو موقف سبق أن عبر عنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "فرانس برس".

وأعلن ترامب في مارس فرض #رسوم_جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على #واردات_الألمنيوم، وأعفى منها مؤقتا كندا والمكسيك، شريكيه في اتفاقية التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا). وبعد بضعة أيام، أعلنت الإدارة الأميركية إعفاء الاتحاد الأوروبي مؤقتا.

وأقر الإعفاء لقاء مطالبة دول الاتحاد الـ28 بفتح أسواقها بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة، وتجري محادثات حاليا بهذا الشأن.

وتابع ماكرون أن ترمب "قال إن الإعفاءات سارية حتى الأول من مايو. لنرى ما سيقرره في الأول من مايو. ما هي أولوياتكم؟ هذا كل ما أقوله".

وتابع "إن خضت حربا ضد الجميع، خضت حربا تجارية ضد الصين، وحربا تجارية ضد أوروبا، وحربا في سوريا، وحربا ضد إيران، لا بد من الإقرار بأن ذلك لا يأتي بنتيجة" مضيفا "نحن حلفاء".

وكان برونو لومير حض واشنطن الجمعة على رفع الرسوم الجمركية عن واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية.

وقال متحدثا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي "لن نكتفي بإعفاء مؤقت" مضيفا "لا يمكن لزيادة الرسوم الجمركية أن تبقى سيفا مسلطا فوق العلاقات التجارية مع الدول".

ويغادر ماكرون صباح الاثنين في زيارة دولة للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام وعلى رأس جدول أعماله الاتفاق النووي الإيراني والخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهي أول زيارة دولة لقيادي أجنبي في عهد ترمب.