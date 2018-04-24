أثرياء الخليج متفائلون بزيادة ثرواتهم في 2018

قال خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، إن الأثرياء الذين يملكون مليوني دولار فأكثر يبدون تفاؤلا باستثماراتهم في دول الخليج، مقارنة مع الاستثمارات العالمية في دول أخرى من المنطقة والعالم.

وأشار سفري في مقابلة مع "العربية" إلى التأثير الأكبر لارتفاع أسعار النفط، على نفسيات المستثمرين ونظرتهم لتحقيق العوائد على المديين المتوسط والبعيد في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن التفاؤل المتزايد بين المستثمرين حيال البيئة الاقتصادية في الخليج، هو النتيجة الأساسية التي خلص إليها استبيان أجراه البنك، للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية.

وتوقع المستثمرون تحسن الحالة الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي ومواصلة مسارها الإيجابي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وترافقت هذه الآراء الإيجابية مع زيادة طفيفة في رغبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم.

وتتجلى ثقة المستثمرين بإصرارهم على الاستثمار في منطقة الخليج عموماً، ودولة الإمارات على وجه الخصوص.