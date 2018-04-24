جونسون: مغادرة بريطانيا للاتحاد الجمركي الأوروبي مؤكدة

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن #خروج_بريطانيا_من_الاتحاد_الأوروبي يعني أنها ستخرج من #الاتحاد_الجمركي_الأوروبي والسوق الموحدة.

وصوت مجلس اللوردات خلال الأسبوع الماضي على تعديل جزء رئيسي من قانون البريكست ما يهدد بتعقيد جهود رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتفاوض على مغادرة بلادها للاتحاد. إلا أن جونسون الذي كان من أنصار #البريكست قبل الاستفتاء في 2016، أكد أن ماي أوضحت الموقف، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول السبع في تورونتو أن "بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي .. ولا يعني ذلك أننا سنخرج من أوروبا بل يعني أن علينا أن نغير علاقاتنا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وتابع "ويعني ذلك بوضوح أننا سنخرج من #الاتحاد_الجمركي وسنخرج من السوق الموحدة".

وصوت مجلس اللوردات الذي يتم تعيين اعضائه وليس انتخابهم، والذي لا يبدي حماسا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لصالح الطلب من الوزراء توضيح الخطوات المتخذة للتفاوض على مشاركة بريطانيا في الاتحاد الجمركي.

إلا أن السياسيين المؤيدين للبريكست نددوا بتلك الخطوة واعتبروها محاولة لعرقلة القانون الذي يهدف إلى ترجمة الإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء يونيو 2016.

ويرسي القانون الإطار القانوني لخروج بريطانيا من الاتحاد في مارس العام المقبل.