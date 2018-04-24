السعودية الأكثر شحاً في المصادر المائية

تقع #السعودية في منطقه تعتبر الأكثر شحاً في المصادر المائية، ويعتبر توفير المياه التحدي القادم للمملكة في ظل ارتفاع الطلب الناتج عن الزيادة السكانية، لذا فإن المملكة تسعى لزيادة مصادر مياهها من خلال رفع إنتاجية محطات تحلية مياه البحر إضافة الى زيادة أعداد السدود المنشأة لحصر مياه الأمطار والسيول.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الفرد السعودي هو ثالث أكبر مستهلك للماء في العالم بمعدل يتراوح بين (263 – 300) لتر يومياً، وهذا الاستهلاك يعادل حوالي ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، ففي الهند - على سبيل المثال - يستهلك الفرد 140 لترا يومياً، وفي بريطانيا 135، وفي اليابان 99 لترا يومياً.

وفي ظل وجود 30 محطة #تحلية_مياه_في_السعودية، والتي يعتبر بعضها الأكبر في العالم، مثل محطة تحلية رأس الخير في الساحل الشرقي من المملكة، لا تخفى الهواجس الحكومية حيال وفرة المياه في المستقبل، وما صدر مؤخراً من قرارات لإنشاء محطات تحلية جديدة. فهل يشعر المواطن السعودي بهذا الخطر؟.

دراسة حكومية تقول إن 86%، من السعوديين لا يعلمون أن هناك شحاً في مصادر المياه في المملكة، و82%، من السكان لا يطبقون أي إجراءات من شأنها توفير المياه، كما أظهرت الدراسة أن 99%، لا يعرفون تكلفة تحلية المياه.