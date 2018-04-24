ماهي أبرز العوائق أمام النساء في سوق العمل؟

تخطئ الكثير من النساء في تقييم أدائهن المهني في العمل وقد يكون هاجس المثالية هو أكثر ما يعيق المرأة من تحقيق طموحها، حيث كشف بحث مختص أن أكثر من نصف النساء 52% في سوق العمل بالسعودية يملن إلى الاعتقاد الخاطئ بافتقار معظمهن إلى المهارات اللازمة للانضمام إلى القوى العاملة في المملكة هو أكثر ما يعيق تقدمهن الوظيفي.

وأضاف البحث الذي أجرته "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنيين في العالم، حول العوائق التي تعيق توظيف النساء. بالمقابل، أن 60% من النساء السعوديات يرون تحقيق تقدم ملحوظ في نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22 إلى 30% بحلول عام 2030.

وبحسب البحث، ترى جهة واحدة من بين كل جهتي توظيف أنّ المساواة بين الرجل والمرأة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية بينما يرى 40% منهم أنها تعزز الثقافة المبدعة، ما يشير إلى وجود نية بتوفير مزيد من الفرص للنساء. لكن رغم أن النساء مستعدات للانخراط في القوى العاملة، يرى 37% من النساء السعوديات أنه يتعين على أرباب العمل فعل المزيد لتوفير فرص عمل في أدوار أساسية، فيما يرى أكثر من الثلث 38% أن أصعب ما في العثور على عمل في المملكة هو إيجاد الفرصة المناسبة التي تتناسب مع توقعاتهن.

وبالنظر إلى بيانات "لينكدإن"، يتبين أن 63% من النساء السعوديات حصلن على شهادة بكالوريوس، وهي نسبة متفوقة على دول متطورة أخرى مثل الولايات المتحدة التي لا تتجاوز نسبة الحاصلات فيها على شهادة بكالوريوس الـ57%. من جهة أخرى، أكثر من 17% من النساء يحملنَ شهادة ماجستير، ما يثبت الجهود التي تبذلها السعوديات من أجل التمتع بالمعرفة والمهارات اللازمة. أما أهم ثلاثة تخصصات علمية تخوضها النساء في السعودية فهي إدارة الأعمال، وتليها علوم الحاسوب، وعلم الصحة.

كما تبذل الشركات والهيئات في السعودية جهوداً كثيرة لدعم التنوع، ومن بينها "تكامل"، الشركة التابعة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية وتدعم توظيف النساء في المملكة بشكل مباشر.

وقال الدكتور أحمد اليمني، مدير "تكامل" التنفيذي: "منذ أن نشأت شركة تكامل القابضة، والاهتمام بتوظيف السيدات لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل كان أمراً محتدماً وأحد أهم أسباب نجاح مبادراتها ومشاريعها. وقد بلغت نسبة النساء العاملات لدى تكامل القابضة حتى تاريخه 33% من إجمالي عدد الموظفين."

وأضاف قائلاً: "انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. قامت عدة برامج تدار من قبل تكامل القابضة إلى تمكين المرأة في سوق العمل السعودي والتي من أبرزها برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية "وصول" الذي يمكّن المرأة من تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل في سبيل دعم استقرارها الوظيفي. بالإضافة إلى برنامج "قرة" الذي يسهل على المرأة السعودية العاملة العناية بأطفالها خلال ساعات العمل بهدف دعم الاستقرار الوظيفي. كما وفرت تكامل برامج تمكن السعوديين من إنشاء أعمالهم وممارستها والانتفاع بها إيماناً بكونهم الأساس والركيزة لأي اقتصاد مزدهر لجعلهم رواد أعمال لقيادة منشآتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة "تجار" عبر توفير منصة إلكترونية تعرض منتجاتهم، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب الأعمال لمزاولة أعمالهم الحرة بكل سهولة وشفافية وضمان للحقوق."

من جهه أخرى، قالت ريم محمد، رئيس القطاع العام في السعودية لدى "لينكدإن": "هدفنا الأساسي في "لينكدإن" هو ربط كل فرد من قوى العمل العالمية بفرص مهنية. تتوفر حالياً في المملكة العربية السعودية 4500 فرصة عمل تقريباً على "لينكدإن" ولذا نشجع المهنيات على استخدام منصتنا ترويجاً لإمكانياتهن المهنية وتسهيلاً لعثور أرباب العمل وجهات التوظيف المحتملة عليهن."

وأضافت "لا يمكن التوصل في هذه الحقبة الجديدة إلى قوى عاملة منتجة ومتوازنة إلا من خلال تعاون من الجانبين. فدور "لينكدإن" قائم على سدّ الثغرة الموجودة بين أرباب العمل والمهنيات من خلال توفير منصة تسهّل تواصلهما. وبالنسبة إلى النساء الراغبات في الارتقاء بمهنتهن، يتعين عليهن تسهيل العثور عليهن من خلال استخدام منصات مثل "لينكدإن" كي يبدأن بتغيير الأفكار المتعلقة بمهاراتهن، وبهذا يمكن للمملكة أن تزدهر من خلال التوصل إلى قوى عاملة أكثر إنتاجية وإبداعاً."