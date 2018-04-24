مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الرهن التجاري الجديد

قرر #مجلس_الوزراء_السعودي، الموافقة على آليات #نظام_الرهن_التجاري الجديد، والذي يأتي مكملاً لمنظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية ضمن #رؤية_المملكة_2030.

وقال ماهر السعيد، مدير مشروع نظام الرهن التجاري في #وزارة_التجارة_والاستثمار السعودية، في مقابلة مع "العربية" إن آليات القانون الجديد، تهدف إلى تنظيم منظومة الرهن التجاري وضمان حقوق المقرضين والمقترضين.

وأشار إلى أهمية النظام الجديد في توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، بما يجعلها ضماناً للديون، على أن لا ينقضي عقد الرهن إلا باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول.

كما أشار السعيد إلى أهمية الرهن التجاري، في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية للاستثمارات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم نمو المنشآت التجارية والاقتصادية من مشاريعها التشغيلية ومن الأصول التي تملكها من خلال الاستفادة منها في الحصول على التمويل.

واعتبر أن رهن الأصول التجارية، سيعزز الأصول التشغيلية في الشركات ويرفع من قيمها، ويعزز من قدرة منشآت القطاع الخاص على تحقيق العوائد.

وقال إن النظام الجديد، قد وسع نطاق وتعريف الأصول القابلة للرهن، بما يمكن المنشأة من رهن الأموال الحالية والأموال المستقبلية، كما وسع من نطاق نفاذ عقود الرهون، وسهل إجراءات الرهن، بما يحقق استفادة للمؤسسات بمزيد من التمويل، مع عدم نقل حيازة الأصول إلى مانح القرض، واستمرار المقترض من الاستفادة من عملياتها التشغيلية.

وكان المجلس أقر نظام الرهن التجاري، بعد النظر في قرارات مجلس الشورى ذات الصلة، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.