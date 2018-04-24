HSBC: الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة مرتين بـ2018

توقع رئيس استراتيجية السوق في "#HSBC" ويليم سيلس أن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة مرتين خلال العام الحالي، ومرة واحدة العام المقبل.

وحذر، في مقابلة مع العربية، من أن التذبذب في السوق في 2018 سيكون أكبر من عام 2017.

ولا يعتقد WILLEM SELS أن الدورة الاقتصادية قد اقتربت من نهايتها، قائلا: "لا نرى أن هناك كساداً قريباً، من يتبنى النظرة السلبية يقول إن معدلات التضخم ستضغط على الفيدرالي لرفع الفائدة بشكل أسرع وبالتالي كبح النمو العالمي".

وتوقع أن يتباطأ النمو بحلول عام 2019 وباتجاه 2020، داعياَ في تلك الفترة إلى اختيار القطاعات والتركيز على اسهم النوعية والابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية أو الـ CYCLICAL STOCK خصوصا مع نهاية 2019 .

ويعتبر سيلس أن السلبية السائدة قد أدت إلى تصحيح، ما يهيئ الأرضية لأسواق السهم للتعافي.

فيما يتعلق بالتضخم و #رفع_الفيدرالي_للفائدة ، توقع رئيس استراتيجية السوق في "HSBC" رفع الفائدة مرتين في عام 2018 ومرة واحدة فقط في عام 2019، وهذا معدل مقبول لذا من المتوقع أن تستقر عوائد السندات.

لكن في المقابل، حذّر من المزيد من التذبذب وقد يكون أكبر من 2017، لذا من المهم برأيه اختيار القطاعات في المحافظ الاستثمارية بتحفظ.