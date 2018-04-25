المركز السعودي للحوكمة: التخصيص سيرفع جودة الخدمات

قال الرئيس التنفيذي لـ #المركز_السعودي_للحوكمة لؤي موسى، في تعليقه على اعتماد #برنامج_التخصيص في السعودية وتحقيق الحوكمة إن عناصر الحكومة من أهمها تفعيل الشفافية والعدالة والجودة وسرعة تقديم الخدمة للأفراد والقطاع الخاص.

وأضاف موسى أن الحكومة السعودية تبحث من خلال برنامج التخصيص عن عائد أعلى ومستوى رضى أعلى من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنه سيبدأ من إسناد الخدمات أو مرحلة نقل الملكية، وهو ما تدعمه عملية الحوكمة بشكل مباشر، والمدة الزمنية من أهم الأمور التي يفترض أن ينظر لها أثناء عملية التخصيص.

وأوضح موسى أن برنامج #التخصيص_في_السعودية طموح جدا عبر استهداف تحقيق عوائد تصل إلى 40 مليار ريال، وتوفير 12 ألف وظيفة.

وحول المدة الزمنية لإتمام عملية التخصيص قال موسى إن هذا يعتمد على سرعة القطاع واستجابته، ولكن الأهم في العملية أن تكون عملية تقديم الخدمات بجودة عالية، ولذا يجب عقد شراكات مع جهات خارجية لنقل الخبرة، وهذا الأمر سيساعد على تسريع نقل الملكية، لأن رفع الكفاءة والعدالة وتحقيق عوائد جيدة للحكومة هامة والحوكمة تشهد كل هذه الأهداف.

وأكد موسى أن عملية الإسناد جيدة ومن الأفضل أن تمتلك الحكومة نسبة لا بأس بها، مثل قطاع الصحة ونقل الطيران وقطاع الاتصالات، وقال "نعتقد أن الوجود الحكومي مهم وسيحقق شفافية ومراقبة أكبر".