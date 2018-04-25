بالتفصيل.. هذه هي القطاعات والأصول المرشحة للخصخصة

يسـتهدف #برنامج_التخصيص في السعودية 10 قطاعات للمرحلة الأولى من التخصيـص، تشمل: الصحة، الإسكان، التعليم، العمل والشؤون الاجتماعية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البلديات، النقـل والطيـران، البيئة والميـاه والزراعة، الحـج والعمرة، والاتصـالات وتقنيـة المعلومـات.



في قطاع التعليم:



1- جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية:

- سـتؤدي هــذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخـاص في البنـاء والصيانة ونقــل ملكية المـدارس الحكومية.

2- تشغيل المدارس الحكومية تحت اسم (المدارس المستقلة):

- تهــدف المبادرة إلــى تحويل عــدد معيــن قليــل مــن المدارس الحكومية بهــدف رفــع مسـتوى المخرجات التعليمية وخلق المزيـد مـن الوظائف، وتقليـل النفقات الحكومية، مع الحفاظ علــى دور وزارة التعليم في العملية التعليمية.



في قطاع النقل:



1- مبادرة تهدف إلى تحسين منظومة النقل في المملكة:

-تحقيق وفورات حكومية في النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

2- شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن المركز الطبي الجديد لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الطبية.

- استحداث وظائف جديدة.

- خفض تكلفة الرعاية الصحية التي تتحملها "مجموعة السعودية".

- تحقيق عائدات مالية جذابة.

3- مبادرة تهدف إلى تحسين منظومة النقل في المملكة.

- خفض عبء الإنفاق الحكومي.

- إشراك القطاع الخاص في تحمل النفقات التشغيلية والرأسمالية.

- زيادة كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعامة.

4- مبادرة تهدف إلى تحسين منظومة النقل في المملكة.

- تسهم المبادرة إلى تحقيق العائدات الحكومية المتراكمة.

5- مبادرة تهدف إلى تحسين منظومة النقل في المملكة.

- تسهم المبادرة في تحقيق العائدات الحكومية المتراكمة.

في قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية:



البرنامج الوطني للطاقة المتجددة :

- أن تسهم المبادرة في تحقيق وفورات تراكمية في تكاليف الطاقة.

- استحداث الوظائف من تطوير وتشغيل محطات الطاقة.

في قطاع الصحة:



1- تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة عامة) إلى مؤسسة غير ربحية.

- تحقيق وفورات حكومية، وتحقيق التقدم في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والبحـوث الطبيـة، وتحسـين تجــارب المرضى.

2- شراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية الأولية.

- تحقيق وفورات حكومية رأسـمالية وتشغيلية واسـتحداث وظائـف، وتحسين تجــارب المرضى.

3- شراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المستشفيات وإنشــاء مـدن طبيــة.

- تحقيق وفورات حكومية رأسمالية وتشغيلية واسـتحداث وظائف وتحسـين تجــارب المرضى.

4- شراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الممتدة (إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل).

- تحقيق وفورات حكومية رأسمالية وتشغيلية واستحداث وظائف وتحسين تجارب المرضى.

5- شراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطب الإشعاعي.

6- شراكة بين القطاعين العام والخاص في المختبرات.

في قطاع البيئة والمياه والزراعة:



تخصيص مطاحن الدقيق (الشركات الأربع):

- تحقيــق عائدات حكومية ووفورات في النفقات التشغيلية ورفع كفاءة التشغيل.

في قطاع البلديات:



1- تخصيص/شراكة بين القطاعين العام والخاص في مواقف السيارات:

- عائدات وفورات حكومية واستحداث وظائف.

- خفض الازدحام المروري وتعزيز سلامة الركاب.

- خفض نسبة التلوث.

2- شراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية.

- تحقيق وفورات حكومية واستحداث وظائف.

في قطاع العمل والتنمية والاجتماعية:



تخصيص الخدمات وأكثر من 35 مركزاً من مراكز إعادة التأهيل:

- توفير رعاية أفضل وخدمة عدد أكبر من المرضى، وتوسيع نطاق الخدمات من خلال خدمة الرعاية المنزلية.

- تحسين الكفاءة التشغيلية.

في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:



تخصيص/شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن خدمات البريد السعودي.

- سيتم دراسة النموذج بشكل أكثر تفصيلاً.

في قطاع الرياضة:



تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي.

- عوائد حكومية وتحقيق وفورات تشغيلية.

أخرى:



تخصيص/شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصنع إعادة تدوير النفايات.

- تحقيق وفورات حكومية واستحداث وظائف.

- تعزيز رضا الناس عن نظافة المدينة.

- خفض نسبة الموارد الطبيعية المستهلكة.