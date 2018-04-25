تعرف على أهم 3 ركائز لبرنامج التخصيص في السعودية

مع اعتماد #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء خطة تنفيذ #برنامج_التخصيص يتساءل البعض حول الركائز التي سعتمد عليها برنامج التخصيص.

وبحسب ما أعلن أمس فإن #برنامج_التخصيص يرتكز على ثلاث ركائز أساسية:

1- إرساء الأسس القانونية والتنظيمية، ويشمل

تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص

ويتضمــن الجانــب الأول مــن هــذه المبــادرة، تمكيــن عمليــات التخصيــص لوضــع إجــراءات واضحــة ومحــددة، تعمــل علــى رفــع مســتوى مضاميــن التحضيــر لعمليــات التخصيــص وتنفيذهــا، كمـا سـيقوم هـذا الجانـب بوضـع إجـراءات موحـدة ومحـددة لعمليـة طـرح مشــروعات التخصيــص، وهــذا ســيرفع مــن مســتوى حوكمــة العمليــات.

تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

وهـذا يعنـي إجـراء مراجعـة عامـة وشـاملة لكامـل البيئـة التنظيميـة فـي ذلــك القطــاع، ومــن ثــم تحديــد مواطــن التطويــر التــي تتوافــق مــع دور الحكومــة المســتقبلي كمنظــم، ودور القطــاع الخــاص كمشــغل.

2- إرساء الأسس المؤسساتية

الإسهام فـي وجـود كيانـات قـادرة على تنفيـذ #التخصيـص بالطريقـة والآلية التــي تحفــظ مصالــح الحكومــة، وتضمــن عدالــة العمليــة للمشــاركين مــن القطاع الخاص.

3- توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة

سـيضمن توجيـه ومتابعـة برنامـج التخصيـص لمبادراته الرئيسـة نجـاح تنفيذ هـذه المبـادرات فـي الأوقات المحـددة لهـا. مع الإشـارة إلـى أن هنـاك أكثر مــن 100 مبــادرة للتخصيــص يدعمهــا المركــز الوطنــي للتخصيــص ويركــز برنامـج التخصيـص علـى 23 مبـادرة لأهميتهـا فـي سـياق مشـروع التحـول الشــامل للمملكــة العربيــة الســعودية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللجــان الإشـرافية للتخصيـص سـتقوم بتطويـر اسـتراتيجية تخصيـص القطـاع، بمـا يتماشـى مـع سياسـات المركـز الوطنـي للتخصيـص، وبالنسـبة لـكل مبـادرة مـن المبـادرات، سـيتم وضـع تفاصيـل دراسـة الجـدوى ومنهجيـة التخصيـص حالمـا تدخـل اللجـان الإشـرافية للتخصيـص حيـز التفعيـل.