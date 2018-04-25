تعرف على تاريخ التخصيص في السعودية والتجارب السابقة

شكل القطاع العام القوة الدافعة وراء التنمية في #السعودية على مر التاريخ، حيث سهل القطاع عملية تنفيــذ المشــروعات وتقديــم الخدمــات فــي أغلــب القطاعــات الحيوية. إلا أن خطة تنفيذ #برنامج_التخصيص جاءت اليوم كأحد برامج تحقيق #رؤية_السعودية_2030 لزيادة مساهمة #القطاع_الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.

وتوجــهت #الســعودية لأن تكــون هــي المشـرع، والممكن والمنظم، كما يتاح المجال للقطاع الخاص بإمكاناتة وقدراتة المختلفة بالمساهمة من أجل تحقيق الأهداف التنموية. كمــا أن المملكــة تمتلــك تجــارب ناجحــة فــي مشــاركة القطــاع الخــاص (التخصيــص) فــي مجــال البنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات علــى نطــاق واســع فــي قطاعــات مختلفــة كالمنافــع، والنقــل، والاتصــالات، والبتروكيماويــات، والقطــاع المالــي.

وتركــزت التجارب السابقة علــى بيــع حصــص فــي عــدد قليــل مــن تلــك القطاعــات وأحتفظــت الحكومــة بنســبة مــن حصــص تلــك الاصــول. وســاهمت تلــك التجــارب فــي تعظيــم الســيولة فــي ســوق الأســهم وكذلــك بزيــادة تدفقــات الســتثمار الأجنبــي.

ومن بين قصص النجاح، خصخصة شركة #الإتصالات_السعودية. وأقرت الحكومة خطة تحويــل قطــاع البــرق والهاتــف بــوزارة البــرق والبريــد والهاتــف مــع مختلــف مكوناتــه وإمكانياتــه الفنيــة والإداريــة إلــى شــركة الاتصــالات الســعودية وتأسيســها فــي العــام بهــدف تحويــل ونقــل كافــة حقــوق وممتلــكات الدولــة واســتثماراتها المحليــة والدوليــة إلــى الشــركة الجديــدة.

وتعد هذة من أهم قصص نجاح مساعي الخصخصة في السعودية، حيث أدرجت الشركة عام 2003 في سوق الأسهم السعودي بنسبة 30% في اكتتاب يعد الأكبر حجما في الأسواق العربية. وتم تخصيص 20% من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام (للمواطنين) بصفتهم الشخصية وخصصت الـ5% للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية و 5% الأخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

وساعد تخصيص شركة #الإتصالات_السعودية بشكل كبير في تخفيف العــبء على الحكومة والمســاهمة فــي زيــادة العوائــد الماليــة للدولــة مــن خــلال توزيــع الأدوار بيــن الشــركة والحكومــة مــن خــلال الاشــراف الحكومــي علــى أعمــال الشــركة.