مذكرة تفاهم بين الأمن السيبراني السعودي و"كايرون" الأميركية

وقعت مذكرة تفاهم تتضمن شراكة استراتيجية بين #كلية_الأمير_محمد_بن_سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وشركة "كايرون" الأميركية المتخصصة في التدريب الاحترافي في مجال العمليات السيبرانية.

وذلك يوم أمس في مدينة كولومبيا بولاية مريلاند الأميركية.

وقع الاتفاقية عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي، وذلك نيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس #الاتحاد_السعودي_للأمن_السيبراني والبرمجة والدرونز الاستاذ سعود بن عبدالله القحطاني.

وفي هذا السياق، أشار الدهلاوي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من الاتفافيات والشراكات المتواصلة التي تتماشى مع مرحلة تأسيس الكلية حيث تتضمن هذه الاتفاقية إنشاء أكاديمية تدريب احترافي تابعة للكلية يتم من خلالها تقديم برامج التدريب العملي المكثف في مجالات الأمن السيبراني كجزء مكمل لبرامج التعليم الأكاديمي في الكلية.

كما أكد الدهلاوي أن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني و #الذكاء_الإصطناعي والتقنيات المتقدمة ستواصل التحالف مع بعض الجامعات المرموقة والشركات التقنية العالمية للمساهمة في مرحلة تأسيس الكلية وفق أفضل المعايير العالمية.