بو حليقة: برنامج التخصيص يهدف للارتقاء بالخدمات وتحديد الأدوار

قال إحسان بو حليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري إن #برنامج_التخصيص من أهم برامج تحقيق رؤية 2030 ويشمل كل القطاعات الحكومية القابلة للتخصيص وهي 10 قطاعات ضمن كل قطاع العديد من الأنشطة. فعلى سبيل المثال، قطاع النقل ويشمل النقل الجوي، البري، الموانئ، وكل منظومة النقل. أما بالنسبة للمياه فتشمل التحلية.

وأضاف أن الهدف الأول من #برنامج_التخصيص_في_السعودية هو الارتقاء بالخدمات وفصل الأدوار وتحديدها وهو ما سيحسن بدورة بيئة الاستثمار وتدفق استثمارات محلية وخارجية لقطاعات عانت منذ وقت طويل. وقال "ما يعني أنه في السابق كانت الوزارة هي المشرع وهي المشغل. وأضاف أن البرنامج أخذ بعض الوقت قبل أن يتم إقرارة إلا أن رغبة السعودية الحقيقية في تنفيذ استراتيجية التخصيص كانت منذ أكثر من 15 سنة، ونشير هنا لتجربة #الإتصالات_السعودية الناجحة".

وأشار إلى أن الأمر الآخر الذي يستهدفه البرنامج هو تقوية الجانب التنظيمي في الكثير من الأنشطة التي تمارسها الحكومة.

وأضاف أن الهدف الآخر سيكون من خلال استقطاب الاستثمارات، "ما كان يبعد الاستثمار في القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي هو تدخل الحكومة في التشغيل والاستثمار والإنفاق، أما الآن هناك نموذج عمل وتدفقات نقدية يمكن بناء منظومة مشاريع وتمويل مشاريع بالإضافة لتوليد فرص العمل وكسر للاحتكار في كثير من الأنشطة".