وزير التجارة الأميركي: خطة الصين الصناعية 2025 "مخيفة"

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أن #خطة_الصين لتحويل نفسها إلى محور للتكنولوجيا العالمية هي خطة "مخيفة" وتعرّض الملكية الفكرية للولايات المتحدة للخطر.

ووصف روس السرقة المتكررة للتكنولوجيا الأميركية بأنها "مشكلة كبيرة، وكبيرة جداً" وذلك خلال لقاء مع رؤساء شركات صناعة النسيج، مشيراً إلى أن هذه المشكلة مستمرة ولا نهاية لها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال إن خطة بكين للنمو الاقتصادي التي تحمل اسم "صنع في الصين 2025" تحدد استراتيجية البلاد للسيطرة على "كل صناعة حديثة" من الفضاء إلى الاتصالات والروبوتات والسيارات الكهربائية.

وأضاف "كانوا الأرضية للمصانع في العالم، والآن رؤيتهم هي أن يكونوا #مركز_التكنولوجيا_للعالم".

وتابع "ما يحاولون حقا عمله هو أخذ الفائض التجاري الهائل لديهم والناتج عن الصناعات التقليدية اليوم واستثماره في أي نوع من الأبحاث يمكن أن تتخيلوه".

وهددت واشنطن الشهر الماضي بفرض رسوم على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار لاتهامها بكين باتباع سياسات تهدف إلى سرقة التكنولوجيا، وأيضا تقدمت الولايات المتحدة بشكوى لدى #منظمة_التجارة_العالمية في هذا الإطار. الأمر الذي صعّد التوتر بين البلدين اللذين تبادلا التهديدات برفع #الرسوم_الجمركية على حزمة كبيرة من البضائع.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد يوم أمس الثلاثاء أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر سوف يسافران إلى بكين خلال "أيام قليلة" بناء على طلب الصين.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستتوصل على الأرجح إلى اتفاق للتجارة مع الصين وإن مسؤولين من الجانبين سيجرون مفاوضات خلال أيام قليلة.

وقال ترمب في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "الصين جادة جداً ونحن جادون جدا" مضيفا أن منوتشين سيتوجه إلى الصين ضمن وفد بناء على طلب بكين. وقال "لدينا فرصة جيدة جدا لإبرام اتفاق".

ووصف روس سابقا استراتيجية الصين بأنها تهديد مباشر إلى الولايات المتحدة، وقال لايتهايزر إن الواردات التي تستهدفها الرسوم تطال الصناعات التي تعد جوهر خطة "صنع في الصين 2025".

وحذّر روس أيضا من أن الصين تراجع براءات الاختراع الأميركية وتسجلها في الداخل لتمنع المالكين الشرعيين للتكنولوجيا من بيع أفكارهم داخل الصين.