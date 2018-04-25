5 تحديات أساسية لبرنامج التخصيص.. كيف يواجهها؟

بالرغم من الخطة الطموحة التي أعلنتها السعودية حول #برنامج_التخصيص الذي سيوفر آلاف الوظائف للشباب السعودي، إلا أن البعض يتخوف من التحديات التي قد تواجه هذا البرنامج.

وهذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، حيث عانت بعض دول المنطقة التي طبقت برامج مماثلة من عثرات أدت إلى تكوين رأي سلبي حول هذه البرنامج.

وبالرغم من هذه المخاوف والتحديات إلا أنه توجد تجارب عالمية ناجحة، وقد أخذت الحكومة السعودية هذه التحديات على محمل الجد ورصدتها في 5 تحديات أساسية هي:

1- انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي

2- انخفاض جودة الخدمات أو ارتفاع تكاليفها

3- يصعب أحيانا معرفة مواطن التكلفة وطريقة احتسابها على الحكومة.

4- تلعـب الحكومـة دورا رقابيـا، بالإضافـة إلـى دورهـا كمقـدم الخدمـة ممـا يترتـب عليه بُعد الحكومـة عـن دورهـا التشـريعي والرقابـي فـي بعـض الأحيان

5- ضعــف الأطــر التشــريعية العامــة التــي تمكــن عمليــات #التخصيــص وترفــع مــن مسـتوى حوكمتهـا، حيـث لا توجـد إجـراءات واضحـة ومحـددة لإصـدار الموافقات اللازمـة لعمليـة التخصيـص فـي معظـم القطاعـات.

مواجهة التحديات

يعمـل البرنامـج علـى عـدد مـن المبـادرات التـي من شـأنها المسـاعدة فـي التغييـر ومواجهـة التحديـات الرئيسـة، ومـن أهمها:

تحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.

بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول عام عام 2020/. 1438هـ

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 665 وتاريخ 8/11/1438هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7/1/1438هـ القاضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للتخصيص وتنظيمه الذي يعد مركز تميز، وذلك لتمكين وحوكمة عمليات التخصيص.