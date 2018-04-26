أميركا.. تراجع طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوى منذ 1969

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في أكثر من 48 عاما، ما يشير إلى أن تباطؤ نمو الوظائف في مارس/آذار كان مؤقتا على الأرجح.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت 24 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف للأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ألف طلب إضافي فوق القراءة الأولية.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألفا في أحدث أسبوع.



وأنشأ الاقتصاد 103 آلاف وظيفة في مارس/آذار وهو أقل مستوى في ستة أشهر.

لكن الاقتصاديين هونوا من أمر التباطؤ الذي اعتبروه طبيعيا بعد مكاسب قوية في فبراير/شباط.



وتبدو سوق العمل قرب وضع التوظيف الكامل. ومعدل البطالة عند أدنى مستوى له خلال 17 عاما حيث سجل 4.1 بالمئة، وهو ما لا يبعد كثيرا عن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمعدل يبلغ 3.8 بالمئة بنهاية العام الحالي.



وتراجع متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، 2250 طلبا إلى 229 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.



ويظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين استمروا في تلقي إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول تراجع بمقدار 29 ألفا إلى 1.84 مليون للأسبوع المنتهي في 14 ابريل/نيسان.

