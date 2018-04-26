اختيار المغرب لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في 2021

تقرر عقد الاجتماعات السنوية لـ #البنك_الدولي و #صندوق_النقد_الدولي والتي تنظم كل ثلاث سنوات في مكان غير مقرهما بواشنطن، في مدينة #مراكش جنوب المغرب بأكتوبر 2021، بحسب ما أعلنه مجلسا إدارتي المؤسستين في بيان أمس الأربعاء.

وكانت آخر مرة عقدت فيها هذه الاجتماعات في إفريقيا في 1973، حين استضافتها نيروبي بكينيا.

وتتزامن اجتماعات 2021 مع الذكرى الستين لانضمام المغرب إلى المؤسستين.

وتعقد الاجتماعات السنوية عموماً بواشنطن لعامين متتاليين، وفي بلد عضو في العام الثالث. وستعقد في أكتوبر القادم بإندونيسيا.

وتشكل هذه الاجتماعات مناسبة لجمع البنوك المركزية وزراء المالية ورؤساء المؤسسات ومملثي المجتمع المدني لنحو 199 دولة عضوا، لتدارس الآفاق الاقتصادية والاستقرار المالي ومكافحة الفقر خصوصاً.

