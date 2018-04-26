المالية السعودية: منصة "اعتماد" فريدة عالمياً وهذه مميزاتها

قال المشرف العام على منصة اعتماد في وزارة المالية السعودية ياسر الشمري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن منصة "اعتماد" فريدة من نوعها، وقد تكون هي الأولى في العالم، حيث لا توجد دولة تطبق كافة العمليات المتعلقة بالمالية إلكترونيا.

وأضاف الشمري أن معالجة كافة الخدمات المالية الحكومية ترتكز على 5 محاور أساسية في كل ما يخص أعمال الميزانية من تخطيط إلى كافة العمليات الأخرى، بما في ذلك الشراء المباشر والترسيات التي ستكون بشكل إلكتروني وكذلك العقود والمدفوعات للقطاع الخاص في كافة المشاريع المرتبطة مع الدولة.

وأشار إلى أن الرواتب وتعويضات الموظفين ستكون ضمن عمليات منصة اعتماد.

وأوضح الشمري "هذه المنصة ستتضمن ميزانيات وزارات كبيرة الحجم لتنفيذ كافة المشاريع عبر طرحها علنيا على منصة "اعتماد" لإعطاء القدرة لكافة الموردين والمقاولين لإمكانية التقديم بهدف زيادة الشفافية والعدالة، ويوجد تقريبا أكثر من 450 جهة حكومة بما فيها الوزارات كبيرة الحجم".

ولفت الشمري إلى أن وزارة الصحة أنهت كافة خدماتها عن طريق المنصة، وكذلك وزارة الاتصالات والخدمة المدنية وباقي الوزارات في الطريق، حيث ستتضمن المنصة كافة المشاريع الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص.

وأشار الشمري إلى أن أهم أهداف منصة اعتماد أن تمر كافة الإجراءات عبر عملية إلكترونية تضمن المعلومة وتوفرها للمقاول، بحيث يعرف الجميع أين وصلت الإجراءات.