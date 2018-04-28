استعراض رؤية السعودية 2030 بمؤتمر دولي بالمغرب

استعرض وفد من رجال الأعمال السعوديين، في مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، تفاصيل الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030 أمام المشاركين في ورشة نظمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة الذي ينعقد حاليًا بمدينة مكناس المغربية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس المشترك أن رئيس الوفد محمد فهد الحمادي استعرض تفاصيل الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الكبيرة التي وضعتها قيادة المملكة، التي تحمل تطلعات المملكة للمرحلة القادمة.

وأضاف رئيس الوفد السعودي أن المملكة العربية السعودية أصبحت أرضًا خصبة للاستثمار ولديها العديد من المشاريع الاستثمارية ذات المستقبل المبهر في قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة.

وكان وفد رجال الأعمال السعوديين الذي يقوم بزيارة للمغرب قد شارك في فعاليات المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وفي كلمته أمام المنتدى تحدث رئيس الوفد محمد فهد الحمادى، عن دور مجلس الأعمال السعودي المغربي في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وفي نمو التبادل التجارى بين إفريقيا والعالم العربي.

وأوضح الحمادي أن حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والعالم العربي شهد نموًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، وأنه من المتوقع أن تزيد وتيرة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المنطقتين خلال الفترة المقبلة.

وبين أن صادرات إفريقيا نحو العالم العربي تمثل أكثر من 6.5 في المئة‏ من إجمالي الصادرات، كما بلغت صادرات العالم العربي إلى إفريقيا أكثر من 5.3 في المئة، وأن تحليل المبادلات بين المنطقتين يظهر أنها تميل نحو مزيد من التنوع، وتتحلى بطابع صناعي أكثر من السلع التي تصدرها هاتان المنطقتان إلى بقية العالم.

وأكد أن تعزيز التبادل التجاري بين إفريقيا والعالم العربي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقل هاتين المنطقتين بصفة ملموسة في التجارة العالمية.

وأشار الحمادي إلى أن التكاملين الإقليمي والتجارة لا يقدمان وحدهما حلًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، لكنهما يتيحان وسائل وفرصا لفتح آفاق أمام تحقيق التقدم والشروع في التصنيع والاندماج بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية.