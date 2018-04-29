أرباح "بيتك" في الربع الأول تنمو 14% إلى 44 مليون دينار

نمت أرباح بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 14% إلى نحو 44 مليون دينار. وتتجاوز الأرباح توقعات المحللين البالغة 42 مليون دينار.

ويأتي هذا النمو في الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بـ12% إلى نحو 190 مليون دينار.

ورغم مرور شهر على انتهاء الربع الأول من هذه السنة، إلا أن أغلبية الشركات والبنوك الكويتية لم تفصح عن نتائجها المالية للربع الأول حتى الآن. ومازال هناك أسبوعان لانتهاء المهلة القانونية للإفصاح.

من ناحية أخرى، ثبتت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لبيت التمويل الكويتي عند الدرجة A-/A-2.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إنها ستغير النظرة المستقرة لتصنيفات البنك خلال فترة 12 إلى 24 شهراً المقبلة، إذا لاحظت استقراراً في البيئة التشغيلية للبنك، في حين يحافظ الوضع المالي للبنك على استقراره.