انطلاق قمة "عرب نت" الرقمية بحضور 1800مختص في دبي

انطلقت الدورة السادسة لقمة عرب نت الرقمية، المؤتمر الرقمي الأبرز، اليوم الاثنين في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا في دبي بحضور 1800 شخص، وبمشاركة أكثر من مئة متحدّث، و75 جهة عارِضة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لمناقشة أحدث التوجهات والفرص الرقمية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وقال عمر كرستيدس المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة عرب نت: "نظراً إلى أهمية وتطور السوق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإلى تشكيله جزءاً أساسياً من استراتيجيات الأعمال، يسعى قادة القطاع الرقمي إلى الاضطلاع على أحدث توجهات وتطورات القطاع لمواكبة التغيرات المستمرة. لذا يقدم مؤتمر عرب نت منصة شاملة تلبي احتياجات الجمهور المتنوع من مختلف القطاعات".

وانطلق المؤتمر مع منتدى تكنولوجيا الإعلام والإعلان، بالتعاون مع شركة "أو إم دي" كراعٍ استراتيجي، وشركة ماديكت كشريك المعرفة، وفق مسارَين كاملَين: وسائل الإعلام، وتكنولوجيا الإعلام والإعلان. واستضاف المنتدى متحدّثين أساسيين من وكالات ومنصّات ريادية على غرار "أو إم دي"، وبرايتكوف، وتويتر، وشارمنغ روبوت. وتطرّق المساران إلى التوجهات الأخيرة في الإعلام الرقمي والإعلان خلال جلسات النقاش السبع التي شارك فيها خبراء من غوغل، وبازفيد الشرق الأوسط، ونيسان موتور كو، ولوريـال، وفيسبوك، وجنرال موتورز، وفورد.

في اليوم نفسه، أقيم منتدى المال بدعم من "نكست موني"، الذي شهد مشاركة عدد من الأطراف المعنية من المصارف، والجهات المنظّمة، والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والمستثمرين. واستضاف المنتدى الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، فادي هندي، في إطار السلسلة المخصصة للرؤساء التنفيذيين، وقد تحدّث هندي عن استراتيجية التحول التي تعتمدها الشركة والهادفة إلى تبنّي الابتكار والتكنولوجيا المتطورة. وتخلّلت المنتدى أيضاً خمس جلسات نقاش تطرّق خلالها المتحدّثون إلى مجموعة واسعة من المواضيع، منها تقنية سلسلة الكتل أو بلوك تشين، والعملة المشفّرة (cryptocurrency)، والذكاء الاصطناعي ومصارف المستقبل. وتحدّث في جلسات النقاش قادة فكر من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبنك الإمارات الإسلامي، وأكتف إيه آي، وشركة ليفل39 فاينتك لندن، ورين ميكنج إنوفيشنس، وغيرها.

وعلى هامش المؤتمر، استضافت قمة عرب نت مسؤولين حكوميين وقادة شركات في منتدى السياسات الرقمية، والذي تخلّلته حلقات نقاش حول السياسات، واجتماعات مشتركة تساهم في بناء علاقات ثنائية مُجدية بين الحكومات تقود إلى أشكال مثمرة من التعاون. وتقتصر المشاركة في هذا المنتدى على أصحاب الدعوات.

وفي اليوم الثاني من قمة عرب نت الرقمية، يُقام منتدى تكنولوجيا العقارات الذي يُنظَّم لأول مرة، ومنتدى الاقتصاد الذكي، ومنتدى الاستثمار، وحلقات النقاش الثانية من منتدى السياسات الرقمي، وكذلك بطولة الشركات الناشئة، ومسابقة رواد الأعمال.