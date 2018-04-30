وسط احتدام الخلاف..ماذا يعني تباطؤ طلبيات التصدير للصين؟

تباطأ نمو القطاع الصناعي الضخم في #الصين قليلاً في إبريل/نيسان، في مؤشر على قوة الاقتصاد بشكل عام لكن تباطؤ طلبيات التصدير يشير إلى مخاطر في المستقبل وسط احتدام الخلاف التجاري بين الصين و #الولايات_المتحدة .



ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 51.4 في إبريل/نيسان من 51.5 في مارس/آذار، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الاثنين.

لكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وهذا هو الشهر الحادي والعشرين الذي يشهد نموا في قطاع الأعمال في الصين.



وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يتراجع المؤشر قليلا إلى 51.3.



وقال المكتب إن قطاع الخدمات حقق نموا مطردا ليرتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 54.8 من 54.6 في مارس/آذار مواصلا صعوده القوي.



ويشكل قطاع الخدمات أكثر من 50% من اقتصاد الصين حيث تمنح زيادة الأجور المستهلك الصيني قوة شرائية أكبر.



وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 54.1 في أبريل نيسان من 54 في مارس آذار.