UCLA للعربية: السعودية ستقود الأسواق لـ10 سنوات مقبلة

تحدث رئيس وحدة الاستثمار لدى جامعة UCLA في كاليفورنيا سرينيفاس بولافارتي " Srinivas Pulavarti "، عن الخيار الأمثل للاستثمار عندما يتعلق الموضوع بإدارة أصول الأوقاف وفئة الأصول المفضلة والأقل خطورة لاستمراريتها.

وفيما أشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الأوقاف تستثمر في الأصول طويلة الأمد مثل الأسهم، أكد أن أصول الأوقاف تفضل الأسواق التي لديها مستهلكون ذوي قدرة شرائية عالية.

ونوه بأن #سوق_السندات قد تحمل مخاطر أكثر من أي فئة أصول أخرى.

وأبدى بولافارتي تفاؤله بشأن السوق السعودية، معتبراً أن #السعودية ستقود الأسواق على مدار 5 إلى 10 السنوات المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس وحدة الاستثمار في جامعة UCLA أنه لن يكون هناك أحدٌ خاسر من Brexit، مستبعداً أن يكون هناك تأثير كبير بعد مرور 5 إلى 10 سنوات.