ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية لـ12.8 مليار ريال في مارس

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ( #ساما)، عن شهر مارس الماضي اطلعت عليها "العربية.نت"، ارتفاعا طفيفا في #تحويلات_الأجانب العاملين في السعودية إلى 12.798 مليار ريال خلا شهر مارس الماضي، مقابل 12.750 مليار ريال في شهر مارس من العام الماضي بنسبة ارتفع بلغت 0.37‎%.

وكانت #تحويلات_الوافدين_في_السعودية قد بلغت قيمتها 12.797 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

وبدأت #السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وشهدت تحويلات السعوديين للخارج ارتفاعا طفيفا إلى 6,265 مليار ريال في مارس الماضي مقابل 4,456 مليار ريال خلال شهر مارس من العام الماضي، بنمو 40.6%.

وكانت تحويلات الأجانب قد بلغت قيمتها خلال 2017 نحو 141.657 مليار ريال مقابل 151.898 مليار ريال خلال 2016، بنسبة تراجع 7.2‎%.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت #الحكومة_السعودية رسوما على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الجاري.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يناير الماضي.