نمو أصول "ساما" الأجنبية 1.2% إلى 1.8 تريليون ريال في مارس

أظهرت بيانات #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي ارتفاع الموجودات الأجنبية لـ "ساما" 1.2% مقارنة مع فبراير الماضي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال.

وسجل #إقراض_البنوك من القطاع الخاص نموا بنحو 0.5% إلى 1.4 تريليون ريال.

وتراجعت موجودات "ساما" على أساس سنوي، بتأثير من تراجع استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج بنحو 7.5% في، إلى 1.211 تريليون ريال، علماً بأنها تمثل63.4% من إجمالي الموجودات في مارس.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع "ساما" لدى البنوك بالخارج 11%، إلى 392.4 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس من 2017.

واستقر إجمالي #الاحتياطي_النقدي لـ"ساما" من الذهب والنقد الأجنبي خلال مارس، عند 235.69 مليار ريال، مقارنة مع 235.82 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2017.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 605.6 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقابل 593.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2 %، وقيمة 11.9 مليار ريال.

كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.75 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 0.6 %.

وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.34 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.5%، وقيمة 440 مليون ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة نظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

واحتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، برصيد 150.9 مليار دولار.