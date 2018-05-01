بلومبيرغ: جهاز قطر للاستثمار يدرس بيع 3 فنادق

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قولها، إن #جهاز_قطر_للاستثمار يدرس بيع ثلاثة فنادق في أوروبا، مضيفة أن العقارات الفندقية التي يشغلها "إنتركونتيننتال" تقع في Cannes وAmsterdam وFrankfurt.

يشار إلى أن قطر بدأت باللجوء إلى صندوقها السيادي من أجل دعم اقتصادها الذي تضرر منذ المقاطعة الرباعية في يونيو الماضي، حيث خفضت حصصها في بنك كريدي سويس وشركة تيفاني.

ويتواصل مسلسل تخارج #قطر من استثماراتها الأجنبية بعد المقاطعة الرباعية العربية لها، مع لجوء #جهاز_قطر_للاستثمار بيع حصة 23% من شركة Lifestyle International في #هونغ_كونغ في 20 مارس الماضي، وشركتها التابعة في #الصين، مقابل 665 مليون دولار.

كما أعلنت شركة #الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز #قطر للاستثمار، في مارس أيضاً، عن بيع حصة 4.6% في شركة Veolia الفرنسية التي تعمل في مجال إمدادات المياه، وإدارة النفايات، والطاقة وخدمات النقل. وتبلغ قيمة الحصة التي باعتها الديار القطرية 640 مليون دولار.

ومن أبرز عمليات التخارج التي قامت بها قطر أخيراً بعد المقاطعة الرباعية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة:

تقليص الحصة في "روسنفت" من 9.75% إلى 4.7% .

خفض الحصة في بنك "كريدي سويس" إلى 4.94% .

بيع أسهم في "تيفاني" للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار.

بيع 4.6% من "فيوليا" الفرنسية بـ640 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أظهرت نشرة عن #السندات_القطرية في 10 أبريل الماضي أن #جهاز_قطر_للاستثمار قد أعاد 20 مليار دولار من الخارج لدعم البنوك المحلية.

ويأتي تسييل أو استعادة هذه #الودائع_القطرية من الخارج لمواجهة تداعيات #المقاطعة_الرباعية على حركة الأموال بالداخل القطري، وأزمة السيولة في #البنوك_القطرية.

وقالت مصادر لوكالة #بلومبيرغ إن 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد غادرت الدوحة بعد قرار المقاطعة.

ويعقد #مصرفيون قطريون هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمرين من ذوي الدخل الثابت لإصدار أول سندات مقومة بالدولار منذ العام 2016.