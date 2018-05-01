كم ستصل الغرامات على الشركات غير الملتزمة بحماية البيانات؟

إذا كنت تقيم في أوروبا، فمن المرجح أن تكون قد تلقيت رسائل إلكترونية من شركات مختلفة تخبرك عن تغيرات في استخدام بياناتك الشخصية وتطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة.



كل هذا مع اقتراب موعد تطبيقِ اللائحةِ العامةِ لحمايةِ البياناتِ المعروفة بـGDPR في 25 مايو القادم.



بعدَ هذا الموعدِ، ستفرضُ غرامةٌ قد تصلُ الى 4% من إيراداتِ الشركةِ السنوية أو 20 مليون يورو أيهما أعلى على أي شركةٍ غيرِ ملتزمةٍ بالقواعدِ الجديدة، وتختلفُ قيمةُ الغرامةِ بحسب المخالفة.



ففي حال #فيسبوك على سبيل المثال، التي حققت إيراداتٍ بأكثرَ من 40 مليار دولار العام الماضي، الغرامة قد تصل إلى 1.6 مليار دولار و الفابت المالكة لغوغل فمن الممكن أن تصل الغرامةُ إلى 4 مليارات دولار.



واعتبرت محامية حماية البيانات في Kingsley Napley روينا ريكس ، في مقابلة مع "العربية"، أن "فرض هذه الغرامات الضخمة يضمن أن مسألة أمن البيانات ستكون على رأس أولويات الشركات و في السابق ربما الامتثال لم يكن بالدرجة اللازمة قبل الغرامات، وأيضا تركيز المفوضية الأوروبية على القطاع الرقمي وشركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل مؤشر أن الجهات الأوروبية تستهدف تلك الشركات بشكل خاص للتأكد من التزامها".

كما تُحمّل اللائحةُ رؤساءَ الشركات مسؤولية شخصية حيث يعتبر أي إهمال من قبل المديرين فيما يخص أمن البيانات جريمة جنائية يحاسبون عليها.



وأما تكلفة الالتزام باللائحة فتقدر بنحو 16 مليون دولار للشركات العالمية الرائدة في مجموعة الـ fortune 500 .



علمّا بأن الالتزام يتطلب الاستعانة َبخبراءَ قانونيين و مستشارين في تكنولوجيا المعلومات.



هذا إلى جانب التكاليفِ الجارية ومنها تعيينُ موظفين دائمين في إدارة المعلومات وتحليلِ البيانات. مع إشارة التوقعاتِ إلى احتياجِ الشركاتِ العالمية إلى 75 ألفَ محللٍ للبيانات.



وأيضا من بين التكاليف ِالدائمة، اعتمادُ الشركاتِ لنظمٍ إدارية جديدة و برمجياتٍ متطورة لحمايةِ البيانات من الخروقات، حيث يمهل القانونُ الجديد الشركاتِ ثلاثة أيام فقط للإفصاح عن أي هجمات إلكترونية.



لذا يتوقع الخبراءُ أن تكون التكلفةُ هي الأعلى بالنسبةِ لشركاتِ الخدماتِ المالية و شركاتِ التكنولوجيا إضافة إلى أي شركةٍ تخزن بياناتٍ طبية.

وفي هذا السياق، قالت ريكس إن " أبرز التحديات هي أولا الأعمال مع الامتثال للائحة كمشروع بأهداف محددة و أولويات معينة و تطبيقه كمشروع يحتاج إدارة مستمرة، و ثانيا أنصح بضمان أن لدى الشركة مستندات لبرهنة أنها قامت بالامتثال ليس فقط في تحليل البيانات و لكن امتثال في اُسلوب الحصول على موافقة المستخدمين، إلى جانب تحسين التواصل الداخل في الشركة و مع العملاء".

و في هذا الإطار، أعد مكتبُ مفوضيةِ المعلومات في #بريطانيا دليلا مكونا من 12 خطوة لمساعدة الشركاتِ على الامتثال للقوانين الجديدة.