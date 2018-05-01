السعودية.. 25 مدرسة حكومية ستُدار من القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء السعودي على مبادرة المدارس المستقلة، حيث سيتم تحويل 25 مدرسة حكومية ليُشغلها القطاع الخاص.

وستتولى اللجنةُ الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، والتي تعتبر باكورةَ مشاريع تخصيص التعليم في المملكة.

وكانت السعودية أطلقت الأسبوع الماضي برنامجَ التخصيص الذي سيشمَلُ مئة مبادرة في أكثر من 10 قطاعات، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ثمن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطة تنفيذ " #برنامج_التخصيص "، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، كما وافق على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها .

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة (بصفة عضو مشارك) إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من جانب آخر، تم التطرق إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإعلان تبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.