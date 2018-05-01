"رويترز": رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي لـ2.4% بـ2019

أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز شمل اقتصاديين من القطاع الخاص، أن ارتفاع #أسعار_النفط سيعزز الفوائض التجارية في منطقة الخليج على مدى الأشهر الـ18 القادمة.

ويبلغ متوسط سعر #خام_برنت، الذي يقترب من 75 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، ما يزيد على 68 دولارا منذ بداية العام، ارتفاعا من متوسط أقل من 55 دولارا للبرميل العام الماضي.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء "إذا ظلت الأسعار عند مستواها الحالي فإن هذا سيتحول إلى دفعة بقيمة 100 مليار دولار – 7% من الناتج المحلي الإجمالي - لعوائد صادرات النفط في الخليج بالمقارنة مع العام الماضي".

ولا يعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن أسعار النفط ستظل مرتفعة عند مستوياتها الحالية في العام القادم.

وعلى الرغم من ذلك فقد رفعوا توقعاتهم لميزان المعاملات الخارجية لدول منطقة الخليج.

وسيؤدي تحقيق فوائض أكبر، أو عجز أصغر لاقتصادي سلطنة عمان والبحرين.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق #السعودية فائضا بميزان المعاملات الخارجية بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لاستطلاع رويترز الذي شمل 15 اقتصاديا، وذلك بالمقارنة مع 1.9% في توقعات الاستطلاع السابق الذي أُجري في ينايرLكانون الثاني الماضي.

وجرى رفع متوسط التوقعات لميزان المعاملات الخارجية للعام القادم إلى 2.6% من 2.2%.

ومن المتوقع أن تسجل سلطنة عمان حاليا عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 7.5% في العام الحالي بالمقارنة مع 8.4% في التوقعات السابقة.

ويظل متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام دون تغيير عند 1.5%، بيد أن التوقعات الخاصة بالعام القادم جرى رفعها قليلا إلى 2.4% من 2%.