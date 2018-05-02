السعودية.. إصدار الرخص المؤقتة لإجراء تجارب "5G"

أعلنت #هيئة_الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم عن إصدار الرخص المؤقتة في النطاق الترددي (3.6-3.8) جيجاهرتز لشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في المملكة لإجراء التجارب حول تقنية الجيل الخامس للهاتف المتنقل.

وأكدت الهيئة أنها تسعى لتوفير كافة الممكنات اللازمة لضمان إجراء تجارب #تقنية_الجيل_الخامس بالمملكة بكل يسر وسهولة، مضيفةً أن الموعد المتوقع لإطلاق التجارب ميدانياً هو في نهاية هذا العام، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وقالت الهيئة إن خدمات الجيل الخامس سيكون لها أثر بارز في زيادة سرعات الإنترنت، كما ستعزز استخدام التقنيات الحديثة بالمملكة، مثل تقنيات إنترنت الأشياء لما تقدمه هذه التقنية من تسهيل كبير في خدمات المدن الذكية والمنازل الرقمية والمركبات المتصلة وغيرها من التطبيقات.

واعتبرت أن تقنيات الجيل الخامس تتميز بخدمات متنوعة ومتعددة، أهمها خدمات النطاق العريض المتنقلة المطورة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بداية هذا العام بتشكيل فريق العمل الوطني لتمكين تقنية الجيل الخامس في المملكة برئاسة نائب محافظ الهيئة لقطاع التقنية والبنية التحتية المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعضوية كل من الشركات المصنعة لأنظمة تقنية الجيل الخامس وشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة.

ويهدف هذا الفريق إلى تمكين التبني المبكر لتقنيات الجيل الخامس في المملكة، ووضع الآليات المناسبة لتسهيل نشر شبكاتها وفق المواصفات الفنية العالمية.