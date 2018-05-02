الكويت تتجه لزيادة الاستثمار بالأسواق الناشئة..لهذا السبب

قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فاروق بستكي، إن الهيئة التي تدير الصندوق السيادي للدولة تتجه لزيادة استثمارتها في الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل تبعا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مقارنة بالناتج العالمي.

وأضاف بستكي أنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الأسواق العالمية على حالها، ولاسيما في ظل تحديات مثل الأزمة في كوريا والوضع في الشرق الأوسط والتهديدات الإلكترونية ورفع أسعار الفائدة.

وقال إن الكويت تستعد لهذه التطورات بتنويع استثمارتها والتوجه نحو زيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة دون أن يعني ذلك التخلي عن الأسواق المتقدمة بالكامل بل "بتخفيض" بعض الاستثمارات فيها.

وشدد على أن سوقا ناشئة مثل السوق الصينية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها.

وعن نوعية الاسستثمارات المستهدفة في الأسواق الناشئة، لفت بستكي إلى أن هذا الأمر يعتمد على الأصول المعروضة والفرص المتاحة.