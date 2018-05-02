بريطانيا توجه "ضربة" إلى المستثمرين الهاربين من الضرائب!

بات يتعين على المناطق التابعة للمملكة المتحدة البريطانية الكشف عن أسماء مالكي الشركات المسجلة لديها، وذلك بعد أن رضخت الحكومة لمطالب البرلمان بتحسين الشفافية في المناطق المعروفة بـ"الملاذات الضريبية".

وهذا سيشكل ضربة كبيرة إلى المستثمرين الهاربين من الضرائب!

فقد أمهلت الحكومة البريطانية مناطق بينها جزر Cayman وجزر Virgin حتى أواخر عام 2020، ليكون لديها سجلات علنية لما يسمى الملكية النفعية وإلا فإنها ستواجه تدخلا مباشرا من لندن.

ورغم أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت تفضل حلا وسطا، إلا أنها أقرت بأنها لن تستطيع الوقوف في وجه مجلس العموم.