صندوق الاستثمار الفلسطيني يزيد أصوله لـ990 مليون دولار

قال صندوق الاستثمار الفلسطيني، ذراع الاستثمار للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن أصوله ارتفعت إلى 990.5 مليون دولار في نهاية العام 2017.

وأضاف الصندوق في بيان عقب اجتماع لهيئته العامة في رام الله، أن أرباح الصندوق الصافية بعد الضرائب بلغت 39.4 مليون دولار أميركي، في حين ارتفعت الأصول إلى 990.5 مليون دولار في نهاية 2017، مسجلة نمواً قدره 16% مقارنة مع العام 2016.

وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الصندوق في البيان: "شركة مصادر التابعة للصندوق تقود برنامجا استثمارياً بحجم 2.2 مليار دولار، بالشراكة مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية وبعض البنوك الفلسطينية".

وأضاف قائلا: "يقوم هذا البرنامج على مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة".

واستعرض مصطفى مجالات استثمار الصندوق في مختلف القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والعقارية والاتصالات من خلال شركات تابعة للصندوق.

وقال إن شركة "شركات" العاملة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، تقود برنامجاً استثمارياً بقيمة 86 مليون دولار.

وأضاف أن شركة (عمار): "تقود برنامجا استثماريا بقيمة 150 مليون دولار، يشمل محفظة استثمارية كبيرة في مدينة القدس، بالإضافة إلى التطوير العقاري الأفقي، وتطوير المناطق الصناعية، وتنشيط السياحة المستدامة".

وقال أيضاً: "شركة أسواق تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لصندوق الاستثمار، من أجل تنفيذ برنامجه الاستثماري، وذلك من خلال الاستثمار في العديد من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين".