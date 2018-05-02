صندوق النقد: الإصلاحات السعودية خطوة بالاتجاه الصحيح

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن قيام السعودية بتخفيف وتيرة تحقيق التوازن المالي، وتأجيل ذلك حتى 2023، إضافة الى الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها كحساب المواطن ساهمت في إنعاش الاقتصاد وبالتالي رفع توقعات الصندوق لمعدلات النمو.

وقال أزعور في لقاء له مع "العربية" إن الإصلاحات التي قامت بها السعودية خطوة بالاتجاه الصحيح، وإن هناك فرصة لتحقيق الإصلاحات ولكن يجب الحذر من المخاطر والتعامل معها بشكل مناسب، وأن تغير نمط الأسواق المالية وارتفاع الفوائد من المخاطر التي يجب التصدي لها.

وأشار أزعور إلى أن الأولوية في السعودية تكمن بدعم القطاع الخاص وإعطائه مساحة أكبر في الأعمال، بالإضافة لضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف الشباب والنساء.