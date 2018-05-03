دبي الذكية: تقنية البلوكتشين ستكون "الإنترنت الجديد"

قالت الدكتورة عيشة بنت بشر، المدير العام لـ"دبي الذكية" SMART DUBAI، على هامش قمة مستقبل #البلوكتشين المنعقدة اليوم في دبي،

إن تقنية "البلوكتشين" تعد إحدى أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستشكل "الإنترنت الجديد".

وتوقعت في مقابلة مع "العربية" أن تحدث تقنية "البلوكتشين" نقلة نوعية في التحويلات الحكومية وفي القطاع الخاص، كما فعلت في نقل البيانات، حيث قلصت المدة التي تستغرقها التحويلات النقدية بين البنوك والمؤسسات والإدارات الحكومية من 45 يوماً إلى تحويلات تلقائية في اللحظة ذاتها، مع الحفاظ على السرية والدقة.

ولفتت المدير العام لـ"دبي الذكية" إلى أن تطور التحويلات الحكومية دفع #دبي لتسريع الخطوات في تطبيق التقنية بالإمارة، وقالت: "نسعى لتحويل هذه التجارب إلى تطبيق شامل بنهاية 2018".