عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.5%

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

توقعت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في تقرير لها حول #الاقتصاد_السعودي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 1.5% في فبراير، وبالنسبة ذاتها خلال العام بأكمله.

كما توقع التقرير تسارع ارتفاع #الناتج_المحلي الإجمالي في السعودية بعد تراجعه بنسبة 0.7% العام الماضي.

ورجحت شركة BMI للأبحاث نمو الاقتصاد بـ0.6% هذا العام وسط تعافي أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وجاء النمو بقيادة قطاع #النفط على الرغم من تمديد منظمة أوبك اتفاقيتها مع المنتجين الآخرين لخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.

ووصف التقرير التباطؤ الذي يشهده القطاع غير النفطي بـ"المؤقت"، لاسيما مع زيادة إنفاق المملكة على مشاريع البنية التحتية، والمكافآت التي تم توزيعها على القطاع العام.

كلمات دالّة

#الاقتصاد السعودي, #الناتج المحلي, #النفط

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر