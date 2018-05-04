السعودية تقترب من نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي

قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط #نقل_ملكية_مركز_الملك_عبدالله_المالي في الرياض الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار إلى وزارة المالية و#صندوق_الاستثمارات_العامة.

وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقرا لبنوك وهيئات مالية تنظيميةفي منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن.

وقال أحد المصادر "إن العملية تعتبر نقلا للملكية وليس صفقة. ستستحوذ #وزارة_المالية على الملكية القانونية وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة".

وقال مصدر ثان إن الحكومة تتجه لتخصيص 2.3 مليار ريال، ما يعادل 613.3 مليون دولار لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.

يشار إلى أن استكمال مركز الملك عبد الله المالي سيكون علامة بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة 2030، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016.

وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبد الله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات، ومركزاً لاستضافة اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 2020.