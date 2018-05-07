الإمارات: ربط إلكتروني لفحص المركبات غير الخليجية

طورت دولة الإمارات العربية المتحدة، منظومة إلكترونية اتحادية للفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة غير الخليجية، في مسعى لضمان تحقيق معدلات أمان وسلامة مرتفعة، وأوكلت مهمة تنفيذ الفحص للمركبات إلى مراكز للفحص الفني تابعة لمؤسسات حكومية وخاصة على الاتساع الجغرافي للدولة.

واستحدثت النظام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، على مستوى دولة الإمارات، والذي يتضمن الفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة غير خليجية المواصفات، من خلال مراكز الفحص الفني لكل من شركات "أدنوك"، و"تسجيل"، و"شامل" و"تمام"، ودخل النظام حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبد الله المعيني، أن الربط الإلكتروني لتسهيل إنجاز المعاملات، وتم تطويره إدراكاً من "مواصفات" فيما نظمت "مواصفات" ورش تدريبية توعوية لممثلي مراكز الفحص والترخيص في الدولة، وهو نظام يرتبط بإصدار شهادات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة، غير خليجية المنشأ، وتدقيق مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المستعملة والمستوردة إلى الدولة بواسطة الأفراد أو المعارض التجارية.

وقال مدير عام "مواصفات"، إن الهيئة حينما طورت اللائحة الفنية الخاصة بفحص المركبات ذات المنشأ غير الخليجي، ألزمت هذا النوع من المركبات بأن يطابق المواصفات الفنية الإماراتية والخليجية، التي تراعي اعتبارات الطقس الحار والغبار وغير ذلك من مواصفات تتعلق بطبيعة المنطقة، وأن تجتاز هذه المركبات الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.

ولفت المعيني إلى أن الاختبارات المؤهلة للمركبات غير الخليجية تتضمن اختبارات الصدم، والمكابح (الفرامل) وحزام الأمان، والمحرك، ونظام التبريد بالمركبة، للتأكد من ملاءمتها للعمل في الأجواء الخليجية الحارة الرطبة، وفي حال مطابقة المركبة الجديدة للمواصفات والاختبارات يتم منحها شهادة مطابقة للمواصفات الإماراتية والخليجية، ولا يتم ترخيص المركبة الجديدة في الدولة إلا بعد تقديم شهادة المطابقة للمواصفات الخليجية.