166 مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية بالربع الأول

أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان التقرير الربعي لأداء #الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018م)، حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد إحراز الحكومة تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية عن #الميزانية_السعودية فقد بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 166.263 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15%، عن الربع المماثل من العام 2017م.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 52.316 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 63%، عن الربع المماثل من العام الماضي، ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة لتنمية #الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.

وبلغت الإيرادات النفطية 113.947 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2%، عن نفس الفترة من العام 2017م، وحيث أن توزيعات الأرباح من #شركة_ارامكو أصبحت ربعية، فإن جزء كبير من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس اثره في تقرير الربع الثاني.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول 200.592 مليار ريال سعودي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18%، عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.

وبلغ العجز في الربع الأول 34.329 مليار ريال سعودي، والذي يشكل 18% تقريباً من العجز السنوي المتوقع.

وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول من العام 2018م، قال الجدعان "تعكس الأرقام المالية للربع الأول تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الانفاق الحكومي ورفع كفاءته ".

وأضاف: "نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".