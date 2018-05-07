المالية السعودية: توزيعات أرباح أرامكو بشكل ربع سنوي

قالت وزارة المالية السعودية إن الأرباح من شركة #أرامكو أصبحت توزع بشكل ربع سنوي.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها لإعلان تفاصيل #ميزانية المملكة بالربع الأول، أنه جرى استلام جزء كبير من ربح الربع الأول في الربع الثاني، وبالتالي سينعكس أثرها في تقرير الربع الثاني من 2018.

وبلغ إجمالي #الإيرادات في #ميزانية_السعودية للربع الأول 166.263 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15% عن الربع المماثل من العام 2017.

وبلغت #الإيرادات_النفطية 113.947 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام 2017.

كما بلغت #الإيرادات_غير_النفطية 52.316 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 63% عن الربع المماثل من العام الماضي.