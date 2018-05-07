السعودية تنهي سداد كافة أوامر الدفع للقطاع الخاص عن2017

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، سداد #وزارة_المالية لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة كافة أوامر الدفع للقطاع الخاص بنهاية السنة الميلادية، مؤكداً أن الوزارة سددت في 2017 كافة أوامر الدفع، وأصبحت بدءا من العام الماضي تستقبل كافة أوامر الدفع حتى آخر يوم من العام الميلادي، فيما كانت تمتنع في السابق عن استقبالها قبل نهاية العام الميلادي بـ 45 يوما، لافتا إلى أن المبالغ التي كانت ترحل سابقا للعام التالي تتراوح بين 20 - 30 مليار ريال.

وأوضح خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى مكة الاقتصادي أنه تم سداد 99% من أوامر الدفع خلال 45 يوما، 91% منها تم سدادها خلال 30 يوما، مؤكدا أن الحكومة لن تكون المطور، وإنما سيختص #القطاع_الخاص بالتوريد والتصميم والتوريد، مفيدا بقوله: "الحكومة لن تتدخل في الخدمات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها"، وفقا لما نقلته صحيفة "اليوم".

وبين الجدعان أن هناك 3 أسباب ساهمت في تأجيل دفع أوامر القطاع الخاص، تمثلت في: "مطالبات من مقاولين بالباطن ضد المقاولين، وجود مطالبات عليها خلاف بين الجهة الحكومية والمقاول، كاشفا عن توجيه بتشكيل لجنة لإنهاء تلك المطالبات، فيما تمثل السبب الثالث في وجود مطالبات بها إشكالات تتعلق بأوامر تغيير وخلافه، واللجنة برئاسة وزير التجارة ستحلها".

من جهته، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تسهيل عمل المستثمرين، منوها إلى أن العديد من التشريعات بحاجة إلى تحديث وتطوير، وآخرها لائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي في #المشاريع_المستقبلية. وأضاف أن التشريعات القديمة لا تتناسب مع #استثمارات الوقت الحالي، وهي بحاجة إلى التحديث. بدوره، حدد وزير النقل، د.نبيل بن محمد العامودي، الربع الثالث من هذا العام موعدا للتشغيل التجاري لقطار الحرمين، لافتا إلى قدرته على استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا، وسيتدرج التشغيل التجاري إلى أن يصل الطاقة الكاملة في الربع الأول من 2019.

وأشار خلال حديثه على هامش المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس في جدة، إلى أن الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة سوف تبدأ خلال شهر مايو الجاري كمرحلة أولى من الخطة التشغيلية، وتشمل عددًا محدودًا من الرحلات الداخلية عبر 6 بوابات على أن تضاف إليها رحلات داخلية أخرى عبر 5 بوابات إضافية في شهر يوليو المقبل، فيما تبدأ الرحلات الدولية في شهر سبتمبر المقبل، وسيبلغ مطار الملك عبدالعزيز مرحلة التشغيل الكامل في الربع الأول من عام 2019.

وخلال جلسة خاصة على هامش المنتدى، أعلن المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، فهد السكيت، عن قرب إطلاق بنك للصادرات والواردات لتعزيز أداء قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أهمية توطين الصناعات لتلبية الاحتياجات المحلية وتطوير القطاع الخاص لتعزيز التصنيع، داعيًا المستثمرين في الداخل والخارج إلى الاستثمار في منطقة مكة المكرمة.من جهة أخرى، أوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس حسين العتيبي أن استكشاف اليورانيوم يتطلب التنقيب في 70 ألف متر مربع كخطة مستهدفة في 2018، مبينًا في الوقت نفسه أن اجمالي الاستثمار في قطاع التعدين في السعودية يتجاوز 500 مليار ريال حتى 2035، مشيرًا إلى أن القطاع يوفر 1200 فرصة استثمارية، ويمكن من خلال التوسع في سلاسل القيمة الجديدة من العناصر الأرضية النادرة الوصول لقطاعات استثمارية جديدة.

وأكد أن مساهمة التعدين في المحتوى المحلي خلال 2030 تتجاوز 42.7%، وخلال السنتين القادمتين سيبلغ عدد الوظائف في قطاع التعدين أكثر من 270 ألف وظيفة. وبين العتيبي أن المملكة تهدف لأن تصبح من أكبر 3 دول في العالم بإنتاج الفوسفات، كاشفًا عن وجود 3 مكامن لمعدن الذهب في المنطقة الغربية باحتياطي يقدر بـ22 مليون طن، وأن حجم الإنفاق السنوي لاستكشاف المعادن يعد أقل من المتوسط العالمي ويبلغ 23 مليون دولار.