540 مليار ريال إيراد نفطي متوقع للسعودية بـ2018

توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، أن تسجل ميزانية السعودية نمواً كبيراً في إيرادات النفط، خلال 2018 ليصل هذا النوع من الإيرادات إلى 540 مليار ريال.

وقال السديري في مقابلة مع "العربية" إن التقديرات لإيرادات النفط للعام الحالي، سترتفع بنسبة 11% عن القيمة المقدرة عند 490 مليار ريال.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط لم ينعكس بالشكل الكامل في بيانات الربع الأول التي أعلنت اليوم، كما أن ارتفاع مصاريف صيانة آبار النفط لدى أرامكو، أثر على قيمة الإيرادات النفطية بالربع الأول.

وعن الزيادة في الإيرادات غير النفطية، وصفها السديري، بأنها تأتي بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية على السلع، ورسوم الوافدين، وغيرها من الإيرادات.

ولفت إلى حقيقة مهمة، تبرز بميزانية الربع الأول، بمواءمة حجم الإنفاق الفصلي للربع الأول من 2018 بنسبة 21% من الإجمالي مقارنة مع 19% و20% للعامين السابقين، في حين بلغت حصة الربع الرابع 2017 حوالي 38% من إجمالي نفقات تلك السنة.

وبلغ إجمالي #الإيرادات في #ميزانية_السعودية للربع الأول 166.263 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15% عن الربع المماثل من العام 2017.

وبلغت #الإيرادات_النفطية 113.947 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام 2017.

كما بلغت #الإيرادات_غير_النفطية 52.316 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 63% عن الربع المماثل من العام الماضي.